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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkesin faydalanması gerektiğini söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Akdeniz'in imkanlarla dolu bir bölge olduğunu belirterek bundan tüm tarafların faydalanması gerektiğini savundu.

Derya Gülnaz Özcan   | 27.10.2022
Almanya Başbakanı Scholz, Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkesin faydalanması gerektiğini söyledi

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Scholz, görüşmede Doğu Akdeniz meselesinin de ele alındığını belirterek "Doğu Akdeniz imkanlarla dolu bir bölgedir, özellikle ekonomi alanında ve tüm bu imkanları haklarının yararına kullanmak bölgedeki tüm komşu ülkelerin faydasına olmalıdır." dedi.

"Sorunlar diyalogla çözülebilir"

İyi komşuluk ilişkilerinin sadece Yunanistan ve Türkiye için değil, hem tüm Avrupa hem de NATO için de önemli olduğunu ifade eden Scholz, NATO müttefiklerinin birbirlerinin egemenliğini sorgulamaması gerektiğini söyledi.

Scholz, tüm sorunların uluslararası hukuk temelinde diyalogla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Avrupa Birliğinin (AB) enerji fiyatlarında düşüş sağlanması için çaba harcadığını aktaran Scholz, yenilenebilir enerji kaynaklarının da Avrupa enerji güvenliğinin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, Almanya'nın Yunanistan'a temin ettiği Marder tipi zırhlı araçlar için "Marder'lar Yunanistan'a teslim edildi ve her gün nerede olduklarına dair bilgi almıyoruz. Bunu istemiyoruz da. Bunu son yıllarda verdiğimiz silah sistemlerinde de yapmadık, gelecekte de yapmayacağız." ifadesini kullandı.

"Marder tipi zırhlı araçlar Meriç Bölgesi'nde kullanılacak"

Miçotakis ise Almanya'dan temin edilecek Marder tipi zırhlı araçların Meriç Bölgesi'nde kullanılacağını belirterek Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin değerlendirmesinin bu yönde olduğunu kaydetti.

Yunanistan ve Almanya'nın ticari ilişkilerinin geliştiğini savunan Miçotakis, İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin savaş tazminatı konusunun da Almanya ile Yunanistan arasında açık bir konu olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Yunan halkı da Türk halkı da barışçıl çözüm istiyor"

Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin şunları kaydetti:

"Komşularımız ve tüm müttefiklerimiz Yunanistan adalarının kimseyi tehdit etmediğini biliyor. Uluslararası anlaşmaların keyfi yorumlarla değişmediğini herkes biliyor. Tarihin illüzyonla, coğrafyanın sahte haritalarla değişmediği gibi."

Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini ve kendisinin dostluk eli uzatmaya hazır olduğunu öne süren Miçotakis, "Yunan halkı da Türk halkı da Avrupa da bunu istiyor. Atina da tabii bunu istiyor." dedi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının da görüşmede ele alındığını kaydeden Miçotakis, Yunanistan'ın Libya'daki gelişmelere ilişkin "Berlin Sürecine" katılmak istediğini aktardı.​​​​​​​

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