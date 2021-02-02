Euro
8.61
Dolar
7.13
BIST 100
1,511.81
Altın
1,848.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi

Almanya Başbakanı Merkel, hükümetin yaz sonuna kadar her vatandaşa yeni tip koronavirüse (Kovi-19) karşı aşı teklifi sunabileceğini söyledi.

Erbil Başay   | 02.02.2021
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşılarının temin edilmesi ve aşılama sürecinde yaşanan sıkıntıları, eyalet başbakanları ve aşı üreten firmalar ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirdi.

Video konferansla gerçekleştirilen toplantının ardından Başbakanlıkta açıklama yapan Merkel, aşı üreten şirketlerin yıl içinde yapacakları aşı teslimatlarını şimdiden öngörebildiklerini belirtti.

Merkel, şu an için AB’de 3 şirketin aşısına onay verildiğine işaret ederek, başka şirketlerin aşı onayı alamaması durumunda bile hükümetin "yaz sonuna yani bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerine ilişkin verilen sözü yerine getirebileceğini" kaydetti.

Merkel, çocuklara yapılmayacağından Almanya’da yaklaşık 73 milyon kişi için aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aşıların AB Komisyonu tarafından tedarik edilmesini savunan Merkel, “Bu yolda bazı yerlerde yavaş ilerlendi ancak bu doğruydu. Yavaş ilerlenmesi için iyi sebepler vardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Aşı Planı yapılacak

Aşılama sürecinin planlanabilir olması amacıyla Almanya'da “Ulusal Aşı Planı” geliştirileceğini belirten Merkel, bu planın eyalet başbakanlarıyla yapacağı sonraki toplantıya kadar hazırlanacağını kaydetti.

Aşılara ilişkin kesin bir şeyin söylenemeyeceğine dikkati çeken Merkel, “Örneğin, aşının etkili olmadığı mutasyona uğrayan bir tür ortaya çıkarsa her şeye yeniden başlarız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi
Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı
Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti

Benzer haberler

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi

Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı

Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti

Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor

Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı