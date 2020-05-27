Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" açılış töreni
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşanan bazı olaylarda yeni tip koronavirüsün ne kadar hızlı yayılabildiğinin görüldüğünü, bundan dolayı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Erbil Başay   | 27.05.2020
Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şimdiye kadar aşının veya bir ilacın bulunamadığını belirterek, hala salgının başında olunduğunu yineledi.

Ancak virüsün yayılmasını önleme konusunda kontrolün sağlandığını aktaran Merkel, alınan tedbirlere uyan halka teşekkür etti.

Merkel, Frankfurt kentindeki bir kilisede düzenlenen ayine katılan çok sayıda kişiye Kovid-19 bulaştığına işaret ederek, "Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız." dedi.

Virüsün yayılma hızı azaldıktan sonra tedbirlerin alınmasından eyaletlerin sorumlu olduğunu dile getiren Merkel, ancak 1,5 metre sosyal mesafe ve toplu taşıma araçlarında veya 1,5 metre sosyal mesafeye uyulmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takılması gibi genel tedbirler konusunda federal hükümet ile eyaletlerin anlaşmaya vardığını belirtti.

Merkel, federal hükümetin eyaletlerin aldığı tedbirleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, eyalet başbakanlarıyla 17 Haziran'da Kovid-19 konusunda atılacak adımları görüşeceğini ancak ihtiyaç duyulması durumunda bu tarihin öne alınabileceğini kaydetti.

Sosyal mesafeye uyma kuralı 29 Haziran'a uzatıldı

Öte yandan federal hükümet ile eyaletler arasında varılan anlaşmada, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için 5 Haziran'a kadar geçerli olan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı 29 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kararda, açık havada ve kapalı ortamlarda kaç kişinin bir araya gelebileceğine ilişkin düzenlemeler ise eyalet yönetimlere bırakıldı.

Almanya'da federal hükümet tarafından 22 Mayıs'ta salgının yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir alınmış, nisan ayı sonunda virüsün yayılma hızı yavaşlayınca kademeli olarak tedbirler gevşetilmeye başlanmıştı.

Her eyalette salgının yayılma durumu ve vaka sayısı farklı olduğu için eyalet yönetimleri tedbirlerin gevşetilmesi konusunda farklı adımlar atmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti
Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bin 460'a çıktı
İtalya, AB'nin 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifini olumlu buluyor

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz

Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya'da işsizlik artıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Kovid-19 nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

Kovid-19 nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor
Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısını Afrikalılar üzerinde test etmeyi planlıyor

Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısını Afrikalılar üzerinde test etmeyi planlıyor
AB'den 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifi

AB'den 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifi