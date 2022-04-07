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Dünya

Almanya Başbakanı, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla sınama döneminden geçtiğini belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğini ifade etti.

Cüneyt Karadağ   | 07.04.2022
Almanya Başbakanı, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla sınama döneminden geçtiğini belirtti

Berlin

Scholz, Federal Meclis'te bir milletvekilinin sorusuna verdiği cevapta, yükselen fiyatlarda Kovid-19'un da etkisinin bulunduğunu belirtti.

Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğine işaret eden Scholz, "Nakliyat konusunda yaşanan sıkıntılar da fiyat artışlarını etkiledi. Küreselleşmenin pazarın yalnızca küçük bir kısmına hizmet verdiği için sona erdiğini varsayıyorum." dedi.

Scholz, son 30-40 yılda birçok ülkenin Almanya ile rekabet eder hale geldiğini kaydetti.

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