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Dünya

Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bergisch Gladbach kentinde polisin çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 29.06.2020
Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı

Köln

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Adalet Bakanı Peter Biesenbach (CDU), Düsseldorf'ta düzenlediği basın toplantısında, çocuk pornografisi ve çocuk istismarı ağı içinde bulunan bu kişiler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Biesenbach, şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, siber korsanlar, teröristler ve uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulanan teknik yöntemlerin kullanılacağını kaydetti.

Biesenbach, müfettişlerin izlerini bulduğu ve anonim olarak gizlenmeye çalışanların IP adreslerinden yola çıkarılarak kimliklerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bergisch Gladbach şehrinde ortaya çıkan bu olaydan sonra yetkililerin delil toplama konusunda çalıştıklarını anlatan Biesenbach, eyalet çapında yapılan araştırmaların ülke çapına da yaygınlaştırılacağını duyurdu.

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