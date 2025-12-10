Dolar
Dünya

Alman kamu yayıncısı ARD'de tepki çeken ironik "ten rengi testi"

Almanya’nın kamu yayıncısı ARD’de yayınlanan "Die 100-Was Deutschland bewegt" adlı tartışma programı, ırkçılık tartışmalarının odağına yerleşti. Programda, göçmen karşıtı önyargıları eleştirmek amacıyla kullanılan ironik bir sahne büyük tepki çekti.

Gülçin Kazan Döger  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Alman kamu yayıncısı ARD'de tepki çeken ironik "ten rengi testi"

İstanbul

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göçmenlerle ilgili tartışmalı "şehir manzarası" sözlerinin eleştirildiği "Merz Toplumu Bölüyor" başlıklı bölümde, ABD yapımı "Family Guy" dizisindeki bir sahne canlandırıldı. Sunucu, program katılımcılarının yüzüne beyaz tonların "tamam", siyah tonların ise "tamam değil" olarak sıralandığı bir renk kartı tuttu.

Önce beyaz bir kadın katılımcıya fenerle ışık tutarak kartı gösteren sunucu, ardından siyahi bir katılımcıya yönelip aynı uygulamayı tekrarladı. Siyahi katılımcı, seyircilerin gülüşmeleri arasında "Sanırım testi geçemem" demek zorunda kaldı. Sunucunun "Bu nasıl hissettiriyor?" sorusuna ise ırkçılığa alıştığını, bunun günlük yaşamının bir parçası haline geldiğini ve son dönemde daha da kötüleştiği yanıtını verdi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, ARD gibi büyük bir kamu yayıncısında ırksal profilleme yapan bu canlandırmaya yer verilmesinin "kara mizah" olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

Merz, "Elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanımız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeşiller ve Sol Parti, bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti. Merz de eleştirilere rağmen ifadelerini savunmuş ve "Geri çekecek hiçbir şeyim yok." demişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.

