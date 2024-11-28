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Dünya

Alman İstihbarat Başkanı Kahl, Rusya'nın Batı ile savaşa hazırlandığını savundu

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın Batı ile savaşa hazırlandığını öne sürdü.

Cüneyt Karadağ  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Alman İstihbarat Başkanı Kahl, Rusya'nın Batı ile savaşa hazırlandığını savundu

Berlin

Alman Dış Politika Cemiyeti (DGAP) tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kahl, "Rusya Batı ile bir savaşa hazırlanıyor. Askeri bir çatışma Kremlin için olası bir seçenek haline geliyor. Rus silahlı kuvvetleri, "muhtemelen 10 yılın sonuna kadar personel ve malzeme açısından Batı'ya bir saldırı gerçekleştirebilecek konumda olacaktır." dedi.

Batı'nın altyapısına sabotajların başladığına işaret eden Kahl, "Kremlin, Almanya'yı bir rakip olarak görüyor. Biz, Ukrayna'ya en fazla destek veren ikinci ülkeyiz ve bu nedenle Moskova'ya göre kesinlikle tarafız. İster kabul edelim ister etmeyelim, biz Moskova ile doğrudan bir tartışma içindeyiz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın, Putin'in bakış açısına göre, aslında Rusya'nın Batı ile olan çatışmasının bir parçası olduğuna işaret eden Kahl, "Ukrayna üzerinden Batı'ya karşı yürütülen bir çatışma söz konusudur. Bu savaş çok daha geniş bir anlam taşımaktadır; esasen mesele, Avrupa'da yeni bir düzenin kurulması, yeni bir pasifik sonrası Avrupa düzeni ve dolayısıyla aslında tamamen yeni bir dünya düzeni kurma arzusudur." ifadelerini kullandı.

Kahl ayrıca istihbarat verilerinin Rus istihbaratının Batı'ya karşı hibrit savaş stratejilerini devreye soktuğunu ve bunun devlet tarafından desteklenen ve Batı'da hiçbir etik veya hukuki sınırlama tanımadan gerçekleştirildiğini gösterdiğini aktardı.

Rusya'nın 2008'den bu yana askeri yapısal değişikliklerini ilerlettiğini kaydeden Kahl, "Rusya'nın askeri gücü, özellikle kara kuvvetlerinde büyük bir artış gösteriyor. Kremlin, her yıl yüzbinlerce askeri almayı planlıyor ve bu, Ukrayna'daki kayıplarından daha fazla bir sayı." şeklinde konuştu.

Kremlin'in Batı'yı bölme çabaları devam ettiğini savunan Kahl, Rusya'nın Batı'nın askeri ve siyasi dayanışmasının test etme isteğinin önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşabileceğini sözlerine ekledi.

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