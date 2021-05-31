Euro
10.38
Dolar
8.51
BIST 100
1,420.62
Altın
1,905.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alman hükümeti, Başbakan Merkel'in dinlenmesi olayının aydınlatılması için uluslararası kurumlarla temasta

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, NSA’nın Danimarka'nın yardımıyla BMerkel dahil çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberlere açıklık getirilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlarla temasta olduklarını söyledi.

Erbil Başay,Davut Çolak   | 31.05.2021
Alman hükümeti, Başbakan Merkel'in dinlenmesi olayının aydınlatılması için uluslararası kurumlarla temasta

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla Başbakan Angela Merkel dahil çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesi olayına ilişkin çıkan haberlerin Alman hükümeti tarafından not edildiğini belirtti.

"Alman hükümeti, konuya açıklık getirmek için ilgili tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas halindedir." diyen Seibert, Alman hükümetinin, istihbarat faaliyetleri gibi konularda prensip olarak kamuoyu önünde bir açıklama yapmaması konusunda anlayış beklediğini kaydetti.

Seibert, "Bu, olayın doğru olup olmadığı anlamına gelen bir beyan değildir. Alman hükümeti bu gibi konuları Federal Meclis'in gizli toplanan yetkili kurullarına rapor eder." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merkel'in, olayı, konuyu araştıran gazetecilerin sorusundan öğrendiğini ifade eden Seibert, Alman hükümetinin bu konuda nasıl hareket edeceğine ilişkin soruya karşılık, "Yaptığım açıklamaya başka ekleyeceğim bir şey yok." dedi.

Seibert, "Avrupalı partnerler arasında casusluk kabul edilebilir bir şey mi?" şeklindeki soruya da "Danimarka Savunma Bakanı, kendi hükümeti adına mevcut durumla ilgili bir açıklama yaptı. Bu temel değerlendirmeye katılıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Ritzau Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Sistematik olarak müttefiklerimizin dinlenmesi kabul edilemez. Bu konuda, değişen Danimarka hükümetlerinin hemfikir olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka, İsveç, Norveç, Alman ve Fransız basın kurumlarının Danimarka Askeri istihbarat Servisi'nin (FE) 2012-2014 yıllarında yaptığı analizlere dayandırdıkları ortak haberde, NSA'nın, Merkel'in yanı sıra Alman, Norveçli, İsveçli ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek dinlediği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı
AB'den aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını yumuşatma teklifi
TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık gibi kullanılır hale getirilmesi planlanıyor
Dünya genelinde 1,9 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'daki test merkezlerinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı

Benzer haberler

Alman hükümeti, Başbakan Merkel'in dinlenmesi olayının aydınlatılması için uluslararası kurumlarla temasta

Alman hükümeti, Başbakan Merkel'in dinlenmesi olayının aydınlatılması için uluslararası kurumlarla temasta

Almanya'daki test merkezlerinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, Danimarka’nın yardımıyla Merkel’i de izlediği ortaya çıktı

YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını mezarları başında andı

YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını mezarları başında andı
Solingen katliamının 28. yılında kurbanlar anıldı

Solingen katliamının 28. yılında kurbanlar anıldı
YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı

YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı