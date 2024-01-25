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Dünya

Alman gazetesi Die Welt: ABD'nin nüfuzunu kaybettiği bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye'nin dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke olduğunu yazdı.

Cüneyt Karadağ  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Alman gazetesi Die Welt: ABD'nin nüfuzunu kaybettiği bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor

Berlin

Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak , "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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