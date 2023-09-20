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Dünya

Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı.

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin "cumhurbaşkanı seçimi" yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiğini fakat bu davetlerin reddedildiğini hatırlatan Aliyev, antiterör tedbirleri devam ederken de diyalog davetini yinelediklerini ifade etti.

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör tedbirleri

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

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