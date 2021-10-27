Dolar
9.50
Euro
11.04
Altın
1,797.16
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,519.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.

Mücahit Oktay   | 27.10.2021
Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

New York

New Meksiko eyaletindeki film setinde, Baldwin'in kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu yaralanan Souza'nın omzundan çıkan kurşunun incelemeye alındığı ve olayın çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi.

Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, 6 gün önce gerçekleşen olayla ilgili yeni bulguları paylaştığı basın toplantısında, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.


Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins 

Mendoza, "Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca." dedi.

İlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.

Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, silahlı saldırıyla ilgili suçlamada bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.


New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

Baldwin'e silahın "güvenli" olduğu söylendi

Cuma günü basına yansıyan haberlerde, Aktör Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı

Benzer haberler

Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi

Alec Baldwin'in film setinde kullandığı silahta 'gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

ABD'li aktör Baldwin, film setinde yaşanan trajediden çok üzgün

ABD'li aktör Baldwin, film setinde yaşanan trajediden çok üzgün
ABD'li aktör Baldwin, film setinde kaza sonucu kullandığı silahla görüntü yönetmenini öldürdü

ABD'li aktör Baldwin, film setinde kaza sonucu kullandığı silahla görüntü yönetmenini öldürdü