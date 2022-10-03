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Dünya

Akdeniz'de son 9 yılda yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının son 9 yılda yaklaşık 25 bin olduğu bildirildi.

Barış Seçkin   | 03.10.2022
Akdeniz'de son 9 yılda yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Roma

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında, 3 Ekim 2013'te 9'u çocuk, 83'ü kadın, 368 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği felaketin üstünden 9 yıl geçmesine karşın Akdeniz'de, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bu tehlikeli yolculukta can vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz şubesi, yaptığı açıklamada, Akdeniz'in orta kesiminde yaşanan ilk büyük felaketlerden biri olan hadisenin üstünden geçen 9 yılda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının yaklaşık 25 bin olduğunu açıkladı.

IOM, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşların verilerine göre, söz konusu felaketten bu yana ölen yaklaşık 25 bin göçmenden 20 bini Orta Akdeniz güzergahındaki kazalarda yaşamını yitirdi.

Akdeniz'de sadece bu yılın geride kalan döneminde 1400 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi. Bunların yüzde 84'ü yine Akdeniz'in orta kısmında "tehlikeli" göç güzergahında Avrupa'ya ulaşmak isterken can verdi.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak - 3 Ekim tarihleri arasında İtalya'ya deniz üzerinden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 72 bin 252 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 47 bin 726 olarak açıklanmıştı.





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