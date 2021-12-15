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Dünya

AİHM, Norveç'te çocuğu Hristiyan aileye evlatlık verilen Somalili Müslüman annenin itirazını haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çocuğun Hristiyan koruyucu aileye evlatlık verilmesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayata ve aile yaşamına saygı hakkını düzenleyen maddenin ihlal edildiğine hükmetti.

Yusuf Özcan   | 15.12.2021
AİHM, Norveç'te çocuğu Hristiyan aileye evlatlık verilen Somalili Müslüman annenin itirazını haklı buldu

Paris

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç'te çocuğunun Hristiyan aileye evlatlık verilmesine itiraz eden Müslüman anneyi haklı bulan bir karara imza attı.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AİHM, Norveç'te Somalili mülteci anneden alınarak itirazlara rağmen Hristiyan koruyucu aileye evlatlık verilen çocukla ilgili davada kararını açıkladı.

AİHM, çocuğun Hristiyan koruyucu aileye evlatlık verilmesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını düzenleyen maddenin ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, AİHS'in özel hayata ve aile yaşamına saygı hakkını düzenleyen maddenin ihlali nedeniyle Norveç'in 30 bin avro tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar verdi.

Somalili Mariya Abdi İbrahim, 2009'da Kenya'da doğan bebeği ile Norveç'e mülteci olarak gelmişti. İbrahim'in çocuğu "tehlikede" olduğu iddiasıyla itirazlarına rağmen annesinden alınarak 2010'da Hristiyan koruyucu aileye verilmişti. İbrahim'in çocuğunu 2010'da yılda 4 kez ve 2011'de yılda 6 kez görmesine müsaade edilmişti. Norveç'teki mahkeme, Mayıs 2015'te çocuğun Hristiyan koruyu aileye evlatlık verilmesine karar vermişti.

İbrahim'in yerel mahkemenin kararına itiraz etmek için yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmemişti.

Mariya Abdi İbrahim, çocuğuna kavuşabilmek için Norveç'te verdiği hukuk mücadelesinden sonuç alamayınca davayı AİHM'e taşımıştı.

Somalili Abdi İbrahim'in AİHM'den elde ettiği sonuç, başta Avusturya, Fransa, Hollanda olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları için de örnek teşkil ediyor.

Türk hükümeti, Batı Avrupa'da velayet hakları iptal edilerek çocukları Hristiyan ailelere evlatlık verilen vatandaşların AİHM'e taşıdığı davaları yakından izliyor.

Türkiye bu kapsamda 2017'de Avusturya aleyhine bu ülkede yaşayan bir vatandaşın açtığı Kılıç davasına ve örnek dava olarak incelenen Abdi İbrahim davası sürecine müdahildi.


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