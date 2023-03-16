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Dünya

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası'nda ölü sayısı 300'ü geçti

Afrika'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı.

Gülsüm İncekaya  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası'nda ölü sayısı 300'ü geçti Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

İstanbul

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Mozambik'in Zambezia eyaletinde etkisini arttıran kasırgada en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışın etkilediği Malavi'de de 225 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Kıtanın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da ölü sayısı 300'ü geçti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise Mozambik'te ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Mozambikli yetkililer ise hasar ve can kaybının boyutlarının belirlenmesinin birkaç gün süreceğini açıkladı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etti.

Yardım çalışmaları için uluslararası destek çağrısında bulunan Chakwera, 80 binden fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.


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