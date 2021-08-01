Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı

frika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 01.08.2021
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı

Abuja

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 775 bin 256'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 804'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 914 bin 517'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı
Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek

İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti