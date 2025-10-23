Dolar
logo
Dünya

Afrika ülkeleri güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket edilmesi kararı aldı

Ruanda’nın başkenti Kigali’de düzenlenen Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'nde, kıta genelindeki güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket edilmesi kararı alındı.

Mohamud Ismail Kulane  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Afrika ülkeleri güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket edilmesi kararı aldı

Mogadişu

Afrika’nın farklı bölgelerinden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı iki günlük zirvede, kıta genelinde güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, askeri koordinasyonun artırılması ve bölgesel barışın korunmasına yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Ruanda Savunma Bakanı Juvenal Marizamunda, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, Afrika ordularının karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerine karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Marizamunda, kıta ülkelerinin askeri işbirliği ve mesleki değişim alanlarında ortak projeler geliştirmesinin “istikrarlı ve müreffeh bir Afrika’nın inşasında temel rol oynayacağını” ifade etti.

Zirvede, ülkeler arasında doğrudan işbirliğinin güçlendirilmesi ve ordular arasındaki koordinasyonun artırılması konularında mutabakata varıldı.

Öte yandan insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili savunma alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu konudaki tecrübelerin paylaşılması gerektiğinin altı çizildi.

Katılımcılar, kıta genelinde askeri işbirliği ve güvenlik alanındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'nin düzenli aralıklarla yapılması konusunda da uzlaştı.

Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi, ilk kez 2004 yılında ABD'de düzenlenirken Afrika kıtasında düzenlenen ilk zirve, 2012 yılında Uganda’nın Kampala kentinde yapılmıştı.

Zirveye Burkina Faso, Burundi, Çad, Gambiya, Kenya, Senegal, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinden temsilciler katılıyor.

