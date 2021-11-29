Dolar
12.67
Euro
14.28
Altın
1,796.23
ETH/USDT
4,345.10
BTC/USDT
57,614.00
BIST 100
1,789.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti

Afrika Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını reddetti.

Adam Abu-bashal   | 29.11.2021
Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti

Abuja

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yaptığı açıklamada, genel olarak Kovid-19 salgını sürecine bakıldığında, seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını yönetmede çok az amaca hizmet ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Nkengasong, Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu varyantı bildiren ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirilmesini tavsiye etmediklerini kaydeden Nkengasong, "Aslında, bu pandemi süresi boyunca, yeni bir varyantın bildirildiği ülkelerden gelen yolculara yasaklar getirmenin sonuç vermediğini gözlemledik." ifadesini kullandı.

Nkengasong, yasaklar yerine Halk Sağlığı ve Sosyal Tedbirlerin (PHSM) uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini aktardı.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı
Kovid 19'un Omicron varyantı Kanada'da saptandı
Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı
DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok

Benzer haberler

Kovid 19'un Omicron varyantı Kanada'da saptandı

Kovid 19'un Omicron varyantı Kanada'da saptandı

Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti

Avustralya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Angola Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı

Angola Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı