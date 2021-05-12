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Dünya

Afrika Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını kınadı

Afrika Birliği (AfB), İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı.

Gökhan Kavak   | 12.05.2021
Afrika Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını kınadı

İstanbul

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınayarak Birlik olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

Muhammed, Filistinliler için Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediklerini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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