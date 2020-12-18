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Dünya

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 18.12.2020
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü

Afghanistan

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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