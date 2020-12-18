Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.
Afghanistan
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.
Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.