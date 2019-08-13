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Dünya

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü 3 yaralı

Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Halil Silahşör   | 13.08.2019
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü 3 yaralı

Istanbul

Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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