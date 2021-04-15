Euro
9.73
Dolar
8.12
BIST 100
1,405.45
Altın
1,744.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da Taliban, askeri üsse bombalı ve silahlı saldırı düzenledi: 10 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetindeki askeri üsse düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 15.04.2021
Afganistan'da Taliban, askeri üsse bombalı ve silahlı saldırı düzenledi: 10 ölü

Kabil

Zabul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Veyis Semim, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul'un Şahcoy ilçesine bağlı Holan Rıbat bölgesindeki askeri üsse silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Semim, militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, saldırıda 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'a barışın gelmesi için 24 Nisan'da İstanbul'da tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), şiddet olayları nedeniyle Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bölgemizde durum ciddi
İran'da son 24 saatte 321 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 422 bini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazan etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Lütfen ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım

Benzer haberler

Afganistan'da Taliban, askeri üsse bombalı ve silahlı saldırı düzenledi: 10 ölü

Afganistan'da Taliban, askeri üsse bombalı ve silahlı saldırı düzenledi: 10 ölü

ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü

Afganistan ABD'nin askerlerini çekme kararını olumlu karşıladı

İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek

İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek
Stoltenberg: NATO müttefikleri Afganistan'dan çekilme konusunda birlik içinde

Stoltenberg: NATO müttefikleri Afganistan'dan çekilme konusunda birlik içinde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek