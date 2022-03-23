Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liselerin kapalı olması tepki çekiyor
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri açmaması tepkilere neden oldu.
Kabil
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, Taliban yönetiminin, kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri kapalı tutmasının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.
Öte yandan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'ın gelişmesi için kızlara eğitim yolunun açık olması gerektiğini vurguladı.
Karzai, Taliban geçici hükümetinden kız okullarını da tamamen açmasını istediklerini belirtti.
Eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da yaptığı yazılı açıklamasında, eğitim almanın, halkın temel İslami ve medeni haklarından biri olduğunu ve okulların kız ve erkek öğrencilere açık olması gerektiğini kaydetti.
Yetkililerin görevinin öğrencilere standart bir eğitim sağlamak olduğunu ifade eden Abdullah, ''Kız okullarının kapatılması Afgan halkının beklentilerine aykırıdır. Yetkililerin bu sorunu çözmek için harekete geçmesini ve kızların da bir an önce okula dönmesini umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülke genelinde tüm okulların eğitime başladığını duyurmuştu. Kız öğrencilere yönelik şimdilik ilkokulların açıldığı ifade edilen açıklamada, ortaokul ve liselerin ikinci bir emre kadar bekleyeceği bildirilmişti.
Açıklamada, ortaokul ve liselerin okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.