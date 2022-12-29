Afganistan'da kadınların STK'lerde çalışmasına getirilen yasağa dünyadan tepki
AB, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İtalya, Norveç, İsviçre ve Japonya, Taliban'ın Afganistan'da kadınlara STK'larda çalışma yasağı getirme kararını geri almasını istedi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile 12 ülkenin dışişleri bakanları, Taliban'ın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı STK'lerin kadın personel çalıştırmasını yasaklama kararı hakkında ortak açıklama yaptı.
Taliban'ın "düşüncesiz ve tehlikeli" kararından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, kararla birlikte yaşamak için insani yardımlara muhtaç milyonlarca Afganistanlının hayatının tehlikeye atıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Taliban'a acilen kararı geri alması çağrısı yapılarak Afganistan'da kadınların insani yardım dağıtımına katılmaması halinde STK'lerin gıda, ilaç gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarının mümkün olmayacağı vurgulandı.
Karar nedeniyle ayrıca STK'lerle çalışan uluslararası kuruluşların insani yardımlarının etkileneceği kaydedildi.
Taliban, kız öğrencilerin eğitimlerine ara verme kararının ardından 24 Aralık'ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.
Bunun üzerine Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.