Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 23.07.2021
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Kabil

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Operasyon sonucu Herat vilayetinin Karuh ilçesinin Taliban'dan geri alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, operasyonda 15 Taliban militanının öldürüldüğü, 20'sinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin batısı İran sınırında bulunan Herat vilayetinin çoğu ilçesi, Taliban kontrolünde bulunuyor.

Son 24 saatte 10 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte10 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda, 152 militan öldürüldü, 53 militan yaralandı. Söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 bomba düzeneği etkisiz hale getirildi.

Taliban'dan olaylara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84’e çıktı
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 65 milyonu aştı
ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Kremlin: Taliban'ın Rusya'daki terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı: Türkiye'nin Kabil Havaalanı güvenliğini sağlaması ABD için hayati önemde

Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınına bayram namazı sırasında 3 roket mermisi isabet etti

Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınına bayram namazı sırasında 3 roket mermisi isabet etti
Afganistan'da Taliban'ın yayılması hız kazandı

Afganistan'da Taliban'ın yayılması hız kazandı
Taliban ile Afgan hükümeti müzakerelerin hızlandırılması için anlaştı

Taliban ile Afgan hükümeti müzakerelerin hızlandırılması için anlaştı