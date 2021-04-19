Euro
9.73
Dolar
8.08
BIST 100
1,392.34
Altın
1,782.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, İstanbul konferansını tarihi fırsat olarak nitelendirdi

Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan İstanbul barış konferansının tarihi fırsat olduğunu söyledi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 19.04.2021
Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, İstanbul konferansını tarihi fırsat olarak nitelendirdi

Afganistan

Rahmani, Mecliste yaptığı konuşmada, İstanbul konferansının ülkede savaşı sona erdirme ve Afgan sorununa barışçıl çözüm bulma umudu doğurduğunu belirtti.

Bölgesel ve uluslararası bir uzlaşmanın varlığının ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyinin İstanbul barış konferansına hazırlık yapmasının, barışı sağlama ve savaşı sona erdirme konusunda iyimserliği artırdığını ifade eden Rahmani, Taliban'ın da bu konferansı asla kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Rahmani, konferansta mevcut yönetim sisteminin, anayasanın, elde edilen değerlerin ve özgürlüklerin korunmasının tüm taraflar için önemli olması gerektiğini vurguladı.

Rahmani, Taliban'ın İstanbul konferansına katılması için Birleşmiş Milletler ve etkili ülkelerin ciddi çalışma yapmasını istedi.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afgan tarafların katılımıyla arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerinin tamamını geri çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
KKTC'de ek Kovid-19 tedbirleri uygulamaya girdi
Kovid-19 vaka sayısı 75 ilde arttı, 6 ilde azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek

Benzer haberler

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, İstanbul konferansını tarihi fırsat olarak nitelendirdi

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, İstanbul konferansını tarihi fırsat olarak nitelendirdi