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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 14.08.2021
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim

Kabil

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

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