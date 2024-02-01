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Dünya

AB'nin Ukrayna'ya ek destek paketine direnen Orban'ı ikna etmede Meloni rol oynamış

AB bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi sağlanmasına karşı duran ancak vetosunu sonradan kaldıran Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kararını değiştirmesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başrol oynadığı belirtildi.

Barış Seçkin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
AB'nin Ukrayna'ya ek destek paketine direnen Orban'ı ikna etmede Meloni rol oynamış

Roma

İtalyan ANSA ajansının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Meloni ve Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesi öncesinde biri dün akşam ve diğeri bu sabah olmak üzere iki defa yüz yüze görüştü.

Meloni'nin, Budapeşte'nin, Ukrayna'ya yapılacak 50 milyar avroluk AB destek paketine yönelik vetosunu kaldırarak 27 üye ülkenin uzlaşmasına yol açan arabuluculuk girişimlerinde "başrol" oynadığı ifade edildi.

İtalyan başbakanlık kaynaklarının, AB'de Ukrayna'ya ek destek paketine onay çıkmasından "büyük memnuniyet" duydukları kaydedildi.

Bu arada, Avrupa siyaset sahnesinde müttefik olan Meloni ve Orban'ın iki gün arka arkaya görüştüğü tek meselenin Ukrayna'ya ek destek paketi olmadığı belirtiliyor.

Basında çıkan diğer haberlerde, iki liderin, Roma ve Budapeşte arasında son günlerde gerilime yol açan, Macaristan’da geçen yıl aşırı sağcılara saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İtalyan Ilaria Salis'in durumunu da görüştüğü bildirildi.

Meloni'nin, duruşmaya ellerinden ve ayaklarından zincirli şekilde getirilişinin İtalyan kamuoyunda infial yarattığı Salis'in durumunu gündeme getirdiği ve Orban'ın da Macar yargısının bağımsız olduğunu söylediği, bununla İtalyan tutukluya "adil muamele" gösterilmesi konusunda çalışacağını ifade ettiği aktarıldı.

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