Dolar
28.91
Euro
31.75
Altın
2,039.23
ETH/USDT
2,053.50
BTC/USDT
38,097.00
BIST 100
8,015.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Avcılar Ambarlı İskele caddesi sular altında kaldı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

İsrail ile Hamas arasında, çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 yardım tırının girdiği belirtildi.

Mohammed Majed, Halime Afra Aksoy  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

Gazze

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne dün 200 tır yardım ulaştığını aktaran Ebu Muhsin, gaz yüklü 4 ve 150 bin litre dizel yüklü 3 tırının yanı sıra yardımların su, gıda ve ilaçtan oluştuğunu kaydetti.

Ebu Muhsin, bugün de insani yardım girişinin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki, çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) başlamıştı.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor
Nobel ödüllü Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi oldu
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Havacılık Başkanlığımız önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir

Benzer haberler

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Papa Franciscus: Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

ABD: Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok

ABD: Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok
Sanatçı Ahmet Özhan: Koşulsuz, bu zulmün karşısında olmak herkesin görevidir

Sanatçı Ahmet Özhan: Koşulsuz, bu zulmün karşısında olmak herkesin görevidir
Gazze'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri sahra hastanesi için uygun yer çalışmalarını tamamladı

Gazze'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri sahra hastanesi için uygun yer çalışmalarını tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet