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Dünya

Abercrombie & Fitch markasının eski üst yöneticisine "fuhuş" suçlaması

ABD merkezli giyim markası "Abercrombie and Fitch"in eski üst yöneticisi (CEO) Mike Jeffries ve iki kişiye, "fuhuş ve cinsel sömürü" suçlamaları yöneltildiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Abercrombie & Fitch markasının eski üst yöneticisine "fuhuş" suçlaması

Ankara

Abercrombie and Fitch'in eski CEO'su Mike Jeffries, "erkek arkadaşı" Matthew Smith ve şirket çalışanı James Jacobson hakkında "fuhuş ve cinsel sömürü" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede Jeffries, Smith ve Jacobson'ın, yaklaşık 20 yıl boyunca "erkekleri, markanın modelliği vaadiyle uyuşturucu maddelerin de kullanıldığı seks partilerine zorladığı" belirtildi.

Mağdurların, söz konusu partilere katılmamaları durumunda kariyerlerinin zarar göreceğinin söylendiği belirtilen iddianamede, mağdurlara gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı da kaydedildi.

ABD'nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, düzenlediği basın toplantısında, "Savunmasız insanları cinsel olarak sömürmek bir suçtur ve bunu moda bahanesiyle yapmak farklı değildir." ifadesini kulandı.

Jeffries ve Jacobson, gözaltına alınmalarının ardından kefaletle serbest bırakılırken, Smith'in gözaltısının devamına karar verildi.

Geçen sene onlarca kişi, "şirketteki pozisyonunu istismar için kullandığı" gerekçesiyle Jeffries'e dava açmıştı. "Abercrombie and Fitch", iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Jeffries, 2014'te markanın üst yöneticiliğini bırakmıştı.

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