BERLİN



Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünce 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek, "Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı." dedi.

Şimşek, Berlin'de yaptığı açıklamada, dün Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'ndeki NSU davasının karar duruşmasında mağdurların durumunun konu edilmediğini ancak kararı açıklayan hakimin örgüte yardımcı olan sanıkların niye az ceza aldıklarına ilişkin durumlarını dile getirdiğini belirtti.

Önceden bu davanın aşırı sağcılara karşı sinyal olacağını düşündüğünü dile getiren Şimşek, "Tam tersi oldu. Nazi yandaşlarına çok yanlış bir sinyal oldu. Bu üzücü. Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı." ifadelerini kullandı.

Davada cinayetlerin aydınlatılacağını ümit ettiklerini söyleyen Şimşek, "Bu mahkeme aydınlatmak istemedi. Dosyalar yok ediliyor. Mahkemeye verilemiyor. Bazı dosyalara 120 sene kilit vuruluyor. Bu mahkeme aydınlatma mahkemesi olmadı. Bunu da anladık." diye konuştu.

Şimşek, babasının öldürülmesinden 18 yıl sonra bir karar çıkmasını sevindirici olarak nitelendirerek ancak verilen kararlarla adaletin yerini bulmadığını vurguladı.

"Nazilere yardım edebilirsin"

Davada Başsavcılığın 12 yıl hapis cezası istediği sanık Andre Emminger'e 2,5 yıl hapis cezası verildiğine dikkati çeken Şimşek, "Bu gösterdi ki, Almanya'da Nazilere yardımcı olabilirsin, destek çıkabilirsin." dedi.

Hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Almanya'ya karşı dava açtık. Onların yaptığı hataları ortaya çıkarmak istiyoruz. Davaya tanıklar geldi ve 'doğru yaptık' dediler. Doğru yapmadılar. Ön yargıları vardı. İşlerini yanlış yaptılar. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz."

Şimşek ailesinin avukatı Seda Başay da davada devletin hataları ve suçlarının ifade edildiğinde mahkemede 5 sanığın yargılandığı cevabını aldıklarını belirterek, "Biz de Alman devletinin suçunun tespit edilmesini talep ediyoruz. Onun için ayrı bir dava açtık. Bunu İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz." dedi.

Başay, bu davanın Nürnberg Eyalet Mahkemesinde açıldığını belirterek, davanın hızlı şekilde sonuçlanacağını beklemediklerini söyledi.

- "Temyiz konusunda kararı inceleyeceğiz"

NSU davasında dün verilen kararla ile ilgili temyize gidip gitmeyecekleri konusunda da değerlendirme yapan Başay, "Kararın sebeplerinin yazılı gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz. Bizim fazla bir temyiz hakkımız olmayabilir. Çünkü baş sanık yüksek bir ceza aldı. Diğerleriyle ilgili temyiz hakkı olup olmadığı konusunda yazılı kararı incelememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

NSU davasında kararı değerlendiren Başay, "Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. (Terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanan) sanıkların cezası çok hafif oldu." diye konuştu.

Baş savcılık tarafından Andre Emminger'e 12 yıl istenmesine rağmen 2,5 yıl hapis cezası verilmesinin sadece kendilerini değil, orada bulunan herkesi şaşırttığını ifade eden Başay, "O da yetmiyormuş gibi ırkçı kesim tarafından alkışlandı. Bu mahkeme tarafından engellenmedi. Benim müvekkillerim büyük şok yaşadılar." ifadelerini kullandı.

Başay, bu kişinin aile durumu, daha önce cezaevinde bulunduğu zaman ve başka hafifletici gerekçeler gösterilerek serbest bırakıldığını ve mahkemeden elini kolunu sallayarak çıktığını kaydetti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Götzl'e çifte standart suçlaması

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl'e çifte standart uyguladığı için tepki gösteren Başay, hakimin, dinleyici bölümdeki aşırı sağcıların alkış tuttuklarında onları uyarmadığını ancak oğlunu ırkçı cinayetler sonucunda kaybeden İsmail Yozgat ayağı kalktığında ve bir şeyler söylediğinde sert sözler kullanarak salondan atabileceği yönünde uyardığını ifade etti.

Götzl'den mağdurlarla ilgili bir şeyler söylemesi için sonuna kadar beklediklerini ancak hiçbir şey söylemediğini aktaran Başay, "Bunu bilseydim mahkemeden müvekkillerimle birlikte çıkardım." şeklinde konuştu.

Başay, bu cinayetlerin tümüyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'den de destek bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Enver Şimşek'in eşi Adile Şimşek de davadaki kararlardan memnun olmadığını belirterek, "Dava sürecinde beklediğimiz çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine destek verdiğini belirten Adile Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini anlattı. Şimşek, "Cumhurbaşkanımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyorum. Her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Davadaki müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler de Nürnberg Eyalet Mahkemesi'nde Federal Almanya, Bavyera ve Thüringen eyaletine karşı dava açtıklarını dile getirerek, bu davanın çok üzün süreceğini ve Almanya'da olumlu sonuç çıkmasını beklemediklerini ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceklerini kaydetti.

Devletin hata yaptığını vurgulayan Daimagüler, yıllarca Neonazilere destek verildiğini, bunların istihbarat servisleri için çalıştığını ve para verildiğini anlattı. Daimagüler, bu paraların Nazi örgütlerine aktarıldığına işaret etti.

Almanya'daki Türklere eleştiri

Almanya'daki Türkleri de eleştiren Daimagüler, bu konuda bir gösteri olduğunda çok az Türk'ün katıldığını belirterek, "Kendi problemlerimize sahip çıkmazsak başkalarından yardım bekleyemeyiz." dedi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Muhabir: Erbil Başay