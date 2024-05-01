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Dünya

Johnson & Johnson'dan "bebek pudrası" davaları için 6,48 milyar dolarlık uzlaşma önerisi

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Johnson & Johnson'dan "bebek pudrası" davaları için 6,48 milyar dolarlık uzlaşma önerisi

Washington

Johnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davaların neredeyse tamamında uzlaşmaya varılmasına yönelik planını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, planın Johnson & Johnson'ın davacılara 25 yılda yaklaşık 6,48 milyar dolar ödenmesini taahhüt ettiği aktarıldı.

Planın, şirketin iştiraki olan LTL Management'ın iflas başvurusu yoluyla davaların çözülmesine olanak tanıyacağı bildirildi.

Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin açıklamasında, davayı sona erdirmek için davacıların avukatlarıyla birlikte çalışıldığını belirtti.

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