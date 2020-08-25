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Dünya

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti protestoları sokağa çıkma yasağına rağmen kesilmedi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti.

Mücahit Oktay   | 25.08.2020
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti protestoları sokağa çıkma yasağına rağmen kesilmedi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol / AA

New York

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde gün boyu süren protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağına rağmen devam etti.

Kenosha mahkeme binasının önünde toplanan protestocular, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Polisin göz yaşartıcı gaz bombası attığı göstericiler kentin sokaklarına yayılarak gece boyunca yüzlerce arabanın camlarını kırdı, bazı binaları ateşe verdi.

Mahkeme binası dışında polisin müdahale etmediği yüzlerce gösterici, ''Adalet yoksa barış da yok'' sloganları ile bazı araba galerilerinin otoparkında bulunan lüks araçları tahrip ederken, belediyeye ait bazı araçlarla bir hapishaneyi ateşe verdi.

Anadolu Ajansı kameralarına yansıyan görüntülerde, belediyeye ait bir çöp arabasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği kaydedildi.

Siyahi Amerikalı Jacob Blake polis kurşunuyla ağır yaralandı

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş ettiği görülmüştü.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi süren Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Benjamin Crump da Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babalarını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Yüzlerce kişi sokağa döküldü

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

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