Dolar
18.61
Euro
18.34
Altın
1,654.50
ETH/USDT
1,343.40
BTC/USDT
19,333.00
BIST 100
3,966.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi
logo
Dünya

ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi

ABD'nin Virginia eyaletinde, Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarının sembolü olan kabakların sergilendiği etkinlik bölgede yaşayan çocuklu ailelerin akınına uğradı.

Mücahit Oktay   | 24.10.2022
ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi Fotoğraf: Yasin Öztürk - AA

New York

Virginia'nın başkent Washington'a yakın bölgesindeki Cox Farm isimli çiftlikte "Güz Festivali" adı altında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren aileler, her boydan ve renkten kabakların bulunduğu sergiyi dolaşarak çocuklarıyla Cadılar Bayramı kutlamalarında kullanmak üzere ürün seçimlerini yaptı.

Festivale katılan çocuklar, boyamak için aldıkları kabakların dışında çiftlikteki traktör sergisini gezmek, çiftlik hayvanlarını tanımak, süt sağmak, çocuklara özel dizayn edilmiş araçlarla çiftlik turu yapmak gibi eğlenceli deneyimler gerçekleştirdi.

Kuzey Virginia'da, 1972'de kurulan bir aile şirketi olan 16 hektarlık Cox Farm çiftliği, yıl boyunca yetiştirip sattığı ürün ve hayvanların yanında, 1985'ten bu yana, hasat mevsiminin sonunda düzenlediği festivalle bir yandan ürünlerini pazarlarken, yetişkin ve çocuklara yönelik eğlenceli organizasyonlarla bulunduğu topluma hizmet ediyor.

Cadılar Bayramı kutlamalarının da etkisiyle, ABD'nin birçok eyaletindeki çiftliklerde, kabakların ön plana çıktığı eğlenceli festivaller düzenlenirken, yoğun ilgi nedeniyle birçoğu ücretli olan etkinliklerin biletleri günler öncesinden tükeniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Danıştaydan, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne ilişkin davada yürütmenin durdurulması talebine ret
Türkiye ve dünya gündemi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı için 157 sürekli işçi alacak

Benzer haberler

ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi

ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet