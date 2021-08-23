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Dünya

ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde kayıp sayısı 50'ye yükseldi, arama çalışmaları sürüyor

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolanların sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 23.08.2021
ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde kayıp sayısı 50'ye yükseldi, arama çalışmaları sürüyor

New York

Tennessee'de hafta sonu yaşanan afette, en az 22 kişi hayatını kaybederken, eyalet yetkilileri önce 45 olarak açıkladıkları kayıp sayısının 50'ye çıktığını duyurdu.

Ulusal Hava Servisinin tahmin edilenden 3 kat daha fazla yağmurun yağdığını belirttiği bölgede sel, yolları, telefon ve elektrik hatlarını tahrip ederken, acil durum görevlilerinin her evi tek tek dolaşarak afetzedelere ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

7 aylık ikiz bebekler de sele kapıldı

Selden etkilen bölgede hayatını kaybedenler arasında 7 aylık ikiz bebeklerin olduğu bilgisi de aktarıldı.

Humphreys İlçe Şerif Ofisi, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, henüz 7 aylık olan ikiz bebeklerin selden kaçmaya çalışan babalarının kucağından düşerek akıntıyla beraber sürüklendiği bilgisini paylaştı.

İkizlerin ölümü hayatta kalan aile üyeleri tarafından doğrulanırken, acılı ailenin cenaze masrafları için yardım kampanyası başlatıldı.


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