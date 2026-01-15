Dolar
43.19
Euro
50.39
Altın
4,603.51
ETH/USDT
3,326.90
BTC/USDT
96,588.00
BIST 100
12,428.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Minnesota eyaletinde yetkililerin gözaltına almaya çalıştığı Venezuelalı göçmen vuruldu

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının bir kadını vurmasının ardından gerilimin arttığı Minnesota eyaletinde, federal güvenlik güçlerinin, gözaltı sırasında çıkan kargaşada ateş açması sonucu Venezuelalı düzensiz göçmen yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
ABD'nin Minnesota eyaletinde yetkililerin gözaltına almaya çalıştığı Venezuelalı göçmen vuruldu Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, olayın eyaletin Minneapolis kentinde yerel saatle 18.50'de yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde 2022'de ülkeye gelen Venezuelalı "düzensiz bir göçmeni" trafikte durdurduğu ifade edildi.

Venezuelalı göçmenin gözaltına alınmamak için aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken park halindeki bir araca çarptığı, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, yetkililerden birinin bu kişiyi yakaladığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, güvenlik güçleri gözaltına almaya çalışırken göçmenin direndiği ve saldırdığı ifade edilirken, çıkan kargaşa sırasında yakınlardaki apartmandan 2 kişinin olaya karışarak "kürek ve süpürgeyle" yetkiliye saldırdığı savunuldu.

DHS'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yetkili, iki kişi tarafından pusuya düşürülüp saldırıya uğrarken asıl şüpheli serbest kaldı ve yetkiliye kürek ve süpürgeyle vurmaya başladı. Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğünden hayatı ve güvenliğinden endişe duyan yetkili, kendini savunmak için ateş açtı."

Açıklamada, yetkilinin ateş açmasıyla gözaltına alınmaya çalışılan Venezuelalı düzensiz göçmenin bacağından vurulduğu, daha sonra diğer 2 kişiyle yakınlardaki binaya sığındığı belirtildi.

Olaydaki 3 kişinin gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey suçlandı.

Walz ve Frey'in, daha önce ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu Renee Nicole Good'un hayatını kaybetmesi nedeniyle ICE ve federal güvenlik güçlerine "direnişi" teşvik ettiği savunulan açıklamada, "İşlerini yapmaya çalışan kadın ve erkeklere karşı nefret söylemi ve direniş sona ermeli." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Federal güvenlik güçleri suçluları ve kanunları ihlal edenleri gözaltına almak için canlarını tehlikeye atarken yüzde 1300'lük artan saldırı riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Minneapolis'ten ICE'a eyaleti terk etmesi çağrısı

Minneapolis kentinin resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ateş açmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Minneapolis kenti, bir kez daha ICE'ın kenti ve eyaleti terk etmesini talep ediyor. Göçmen ve mülteci topluluklarımızın yanındayız. Sizi desteklediğimizi bilin." ifadeleri yer aldı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor
Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi
Türkiye'de 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi çalışıyor
Bakaya kalanlara 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
Kaymakamlık sınavına KPSS 70 puan ve yüksek lisans şartı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'nin Minnesota eyaletinde yetkililerin gözaltına almaya çalıştığı Venezuelalı göçmen vuruldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde yetkililerin gözaltına almaya çalıştığı Venezuelalı göçmen vuruldu

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki işe alımlarda uygulanan "pozitif ayrımcılığa" karşı dava açtı

ABD Başkanı Trump, Minneapolis merkezli federal gıda yardımı tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı

Trump, suçlu göçmenlerle dolduğunu savunduğu Minnesota için "hesap gününün" yaklaştığını belirtti

Trump, suçlu göçmenlerle dolduğunu savunduğu Minnesota için "hesap gününün" yaklaştığını belirtti
ABD yönetimi, binlerce Somalilinin geçici göçmen statüsünü sona erdiriyor

ABD yönetimi, binlerce Somalilinin geçici göçmen statüsünü sona erdiriyor
ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, ICE yetkilisinin bir kadını öldürmesini protesto etti

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, ICE yetkilisinin bir kadını öldürmesini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet