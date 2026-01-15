ABD'nin Minnesota eyaletinde yetkililerin gözaltına almaya çalıştığı Venezuelalı göçmen vuruldu
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının bir kadını vurmasının ardından gerilimin arttığı Minnesota eyaletinde, federal güvenlik güçlerinin, gözaltı sırasında çıkan kargaşada ateş açması sonucu Venezuelalı düzensiz göçmen yaralandı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, olayın eyaletin Minneapolis kentinde yerel saatle 18.50'de yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde 2022'de ülkeye gelen Venezuelalı "düzensiz bir göçmeni" trafikte durdurduğu ifade edildi.
Venezuelalı göçmenin gözaltına alınmamak için aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken park halindeki bir araca çarptığı, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, yetkililerden birinin bu kişiyi yakaladığı bildirildi.
Açıklamada, güvenlik güçleri gözaltına almaya çalışırken göçmenin direndiği ve saldırdığı ifade edilirken, çıkan kargaşa sırasında yakınlardaki apartmandan 2 kişinin olaya karışarak "kürek ve süpürgeyle" yetkiliye saldırdığı savunuldu.
DHS'in açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Yetkili, iki kişi tarafından pusuya düşürülüp saldırıya uğrarken asıl şüpheli serbest kaldı ve yetkiliye kürek ve süpürgeyle vurmaya başladı. Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğünden hayatı ve güvenliğinden endişe duyan yetkili, kendini savunmak için ateş açtı."
Açıklamada, yetkilinin ateş açmasıyla gözaltına alınmaya çalışılan Venezuelalı düzensiz göçmenin bacağından vurulduğu, daha sonra diğer 2 kişiyle yakınlardaki binaya sığındığı belirtildi.
Olaydaki 3 kişinin gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey suçlandı.
Walz ve Frey'in, daha önce ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu Renee Nicole Good'un hayatını kaybetmesi nedeniyle ICE ve federal güvenlik güçlerine "direnişi" teşvik ettiği savunulan açıklamada, "İşlerini yapmaya çalışan kadın ve erkeklere karşı nefret söylemi ve direniş sona ermeli." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Federal güvenlik güçleri suçluları ve kanunları ihlal edenleri gözaltına almak için canlarını tehlikeye atarken yüzde 1300'lük artan saldırı riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.
Minneapolis'ten ICE'a eyaleti terk etmesi çağrısı
Minneapolis kentinin resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ateş açmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Minneapolis kenti, bir kez daha ICE'ın kenti ve eyaleti terk etmesini talep ediyor. Göçmen ve mülteci topluluklarımızın yanındayız. Sizi desteklediğimizi bilin." ifadeleri yer aldı.
Olay
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.