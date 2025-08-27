Dolar
41.04
Euro
47.73
Altın
3,393.30
ETH/USDT
4,612.50
BTC/USDT
111,553.00
BIST 100
11,359.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni”nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'nin Minneapolis kentindeki okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Islam Doğru  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
ABD'nin Minneapolis kentindeki okula silahlı saldırı düzenlendi

New York

Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.

Frey, ölü veya yaralı sayısı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmazken, kolluk kuvvetlerinin müdahale ve incelemelerine devam ettiğini kaydetti.

Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi.

Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında çalıştaylar yapıldı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız
Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor

Benzer haberler

ABD'nin Minneapolis kentindeki okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Minneapolis kentindeki okula silahlı saldırı düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet