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Dünya

ABD'nin kuzey doğu eyaletlerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde dün geceden beri devam eden şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Islam Doğru  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
ABD'nin kuzey doğu eyaletlerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

New York

New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde etkili olan kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu 250 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

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