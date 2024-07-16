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Dünya

ABD'nin, İran'ın Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunacağına dair istihbarat edindiği iddiası

ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.

Şerife Çetin  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
ABD'nin, İran'ın Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunacağına dair istihbarat edindiği iddiası

New York

CNN'nin bazı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, İran'ın planıyla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu olmadığı belirtildi.

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından da ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbir aldığı ileri sürüldü.

ABD Gizli Servisinin, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyardığı aktarılan haberde, bunların genel anlamda yapılan uyarılar arasında yer aldığı kaydedildi.

Güvenlik yetkililerinin, İran'dan olası bir tehdit konusunda bir süredir endişe duyduğu, son alınan istihbaratla Trump'a yönelik tehdit düzeyinin arttığı ifade edildi.

İran: Trump'a yönelik suikast girişimi iddiaları asılsız ve kötü niyetli

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi.

İran yasal yolu tercih etmiştir

Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.





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