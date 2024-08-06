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Dünya

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıda 5 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı

ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi.

Hakan Çopur  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıda 5 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı

Washington

Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD, Irak'taki askeri üssüne düzenlenen saldırıyı kınadı

Beyaz Saray, ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen ve 5 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ABD'nin Irak'taki üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Sözcü Jean-Pierre, "ABD, Ayn el-Esed Üssü'ne dün düzenlenen saldırıyı kınamaktadır. Kalplerimiz yaralanan askerlerimizle birlikte, hepsine acil şifalar diliyoruz. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Irak'ın Enbar vilayetinde bulunan ABD'ye ait Ayn el-Esed Üssü'ne dün iki füzeyle gerçekleştirilen saldırıda 5 Amerikan askeri ile 2 sözleşmeli personel yaralanmıştı.

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