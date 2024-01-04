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Dünya

ABD'nin Iowa eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenleyen kişi öldü, olayda 3 kişi yaralandı

ABD'nin Iowa eyaletinde bir okula düzenlenen silahı saldırıda, zanlı ölü ele geçirilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mücahit Oktay  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
ABD'nin Iowa eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenleyen kişi öldü, olayda 3 kişi yaralandı

New York

Emniyet yetkilileri, basın açıklamasında, Perry Lisesi'ndeki olayda, kendini yaralayan saldırganın bir süre sonra hayatını kaybettiğini, ayrıca, iki öğrenciyle birlikte bir okul yöneticisinin yaralandığını belirtti.

Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, saldırı ders saatinden önce gerçekleştiği için okulda az sayıda öğrenci ve öğretmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

Infante, polisin olaya 7 dakika içinde müdahale ettiğini aktarırken, Des Moines'teki Methodist Tıp Merkezi yetkilileri, yaralıların tedavi altına olduğunu açıkladı.

Saldırı, 2024 Başkanlık yarışı için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin 15 Ocak'taki ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye çok uzak olmayan bir yerde düzenlendi.




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