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Dünya

ABD'nin Florida eyaletindeki Nicole Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Nicole Kasırgası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel baskınlarının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 10.11.2022
ABD'nin Florida eyaletindeki Nicole Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

New York

Orange İlçe Şerifi Ofisinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak can verdiği belirtildi. Duyuruda, kopan bir elektrik telinin bir erkek ve yanındaki kadının üzerine düştüğü, hastaneye kaldırılan 2 kişinin kurtarılamadığı bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis de kasırga nedeniyle olağanüstü hal bölgesinin sınırlarını genişleterek eyaletteki 67 ilçenin tamamında acil durum ilan etti.

Daha önce sadece 34 ilçede olağanüstü hal ilan eden DeSantis, kasırganın kuzeybatı Florida'daki etkilerinin boyutundan emin olmadıkları için eyaletin tamamını aynı kapsama aldıklarını duyurdu.

Nicole Kasırgası Florida'ya ulaşırken şiddetini azaltsa da deniz suyunun yükselmesi ve dalgaların güçlenmesi nedeniyle sahil şeridindeki bazı evler, temelleri zarar görerek yıkıldı.

Öte yandan Ulusal Kasırga Merkezi, eyaletin kuzeydoğusuna doğru ilerleyen şiddetli fırtınanın Georgia'dan başlayarak önümüzdeki bir iki gün içinde kuzeyde New York'a uzanan geniş bir alanı etkisi altına alacağı bilgisini paylaştı.

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