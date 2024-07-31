Dolar
33.13
Euro
35.86
Altın
2,423.25
ETH/USDT
3,290.00
BTC/USDT
66,217.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. MFK Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve kaptanı Martin Chrien , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD'nin California eyaletindeki yangının etkilediği alanın Los Angeles'tan büyük olduğu belirlendi

ABD'nin California eyaletinde 24 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu tespit edildi.

Mücahit Oktay  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ABD'nin California eyaletindeki yangının etkilediği alanın Los Angeles'tan büyük olduğu belirlendi

New York

California'daki İtfaiye departmanının verilerine göre giderek genişleyen yangın, eyalet tarihinin 5. büyük yangınına dönüştü.

İtfaiye departmanı, yaklaşık 1 hafta önce başlayan yangının sadece yüzde 18'inin kontrol altına alındığı ve tahrip olan alanın ise 390 bin dönüme yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Bu rakam yaklaşık 320 bin dönüm alana sahip Los Angeles şehrinden daha büyük bir alana karşılık gelirken, yetkililer, yangının gelecek günlerde daha da büyüyebileceğini bildirdi.

California Valisi Gavin Newsom'un, yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği eyalette, hafta sonu havanın "çok daha sıcak ve kuru" olmasının beklendiği kaydedildi.

Yangınların etkili olduğu iki ilçede 361 yapının yıkıldığı, 36 yapının hasar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer, söndürme çalışmalarına 5 bin 700 kişilik personel, 500'ün üzerinde itfaiye aracı ve 40 helikopterin katıldığını belirtti.

Colorado'da yangından kaynaklı çıngıraklı yılan sorunu

ABD'de hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bir diğer eyalet Colorado'da itfaiye ekipleri birden fazla yangınla mücadele etmeye çalışıyor.

Eyaletin başkenti Denver'in kuzeyinde 5 bin dönümden fazla alanın küle döndüğü yangının tamamen kontrol dışında olduğu belirtilirken, Jefferson İlçe Ofisi'nden ise "Hava desteği alıp alamayacağımızı bilmiyoruz." şeklinde açıklama yapıldı.

Öte yandan yangınla mücadele eden itfaiye çalışanlarının bölgedeki çıngıraklı yılanlar tarafından ısırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

Benzer haberler

ABD'nin California eyaletindeki yangının etkilediği alanın Los Angeles'tan büyük olduğu belirlendi

ABD'nin California eyaletindeki yangının etkilediği alanın Los Angeles'tan büyük olduğu belirlendi

ABD, Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı "yabancı etki yasası" nedeniyle askıya aldı

ABD'de bekleyen konut satışları haziranda beklentileri aştı

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı

Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı
ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet