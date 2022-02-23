ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Rusya'nın müzakerelere dönmezse büyük bedel ödeyeceğini söyledi
ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, Rusya’yı, saldırganlığına devam etmesi halinde büyük bedel ödeyeceği uyarısında bulunarak, müzakere masasına çağırdı.
Birleşmiş Milletler
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thoma Greenfield, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.
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Bölgedeki sorunlara çözüm için müzakere masasını gösteren Thomas Greenfield, “BM’nin bu krizle ilgili yapabileceği şey, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürmesi halinde daha büyük bir bedel ödeyeceğini anlamasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.
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Thomas Greenfield, BM üye ülkelerine, Rusya’ya Ukrayna konusunda gerilimi düşürme ve müzakere masasına dönme zamanının geldiğini gösterme çağrısında bulunarak, "Artık kenarda oturmanın zamanı değil, Rusya'ya saldırgan eylemlerinde tecrit edilmiş ve yalnız olduğunu birlikte gösterelim. Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının tam olarak arkasında duralım." şeklinde konuştu.