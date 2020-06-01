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Dünya

ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dildar Baykan   | 01.06.2020
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. 

Özellikle dün gece düzenlenen protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." ifadesini kullandı.

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

Sokağa çıkma yasağının kapsamı ve detayları, yayımlanan kararnameyle belirlendi. 

Buna göre, 19.00-06.00 saatlerinde geçerli olacak yasaktan belirli alanlarda çalışanlar ile basın mensupları etkilenmeyecek. 

Bu arada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarın Washington DC'de ön seçim düzenlenecek. 

Kararnamede sokağa çıkma yasağının ön seçimleri etkilemeyeceği, sandıkların sabah 08.00'de açılacağı kaydedildi. 

"Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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