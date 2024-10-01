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Dünya

ABD'nin Arkansas eyaleti zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla YouTube'a dava açtı

ABD'nin Arkansas eyaleti, kasıtlı olarak bağımlılık oluşturduğu ve gençler arasında zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla YouTube ve platformun ana şirketi Alphabet'e dava açtı.

Mehmet Alaca  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
ABD'nin Arkansas eyaleti zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla YouTube'a dava açtı

Ankara

Eyalet Başsavcılık Ofisi, YouTube'a eyalet mahkemesinde dava açarak platformu eyalette ticari uygulamaları ve kamu yararı yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Ofis dilekçesinde, platformun bağımlılık yarattığı, eyaletin gençler için zihinsel sağlık ve diğer hizmetlere milyonlarca dolar harcamansına neden olduğunu iddia etti.

Dava dilekçesinde YouTube'un zararlı etkenleri çoğalttığına işaret edilerek, "Sonuç olarak, gençlerin zihinsel sağlık sorunları sosyal medyanın ve özellikle YouTube'un büyümesiyle uyumlu biçimde arttı." ifadeleri kullanıldı.

Alphabet, davadaki iddiaları reddetti.

Arkansas eyaleti, geçen yıl da TikTok ve Facebook'un ana şirketi Meta'ya da çocukların güvenliği ve kullanıcıların özel verilerinin korunması konusunda tüketicileri yanılttığını iddiasıyla benzer davalar açmıştı. Bu davalar eyalet mahkemesinde bekliyor.

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