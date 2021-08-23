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Dünya

ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 37 bini geçti

ABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 37 bini geçtiğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 23.08.2021
ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 37 bini geçti

Washington

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 400 kişiyi daha tahliye etti.

28 askeri uçuşla taşınan kişilerle birlikte ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 37 bini geçmiş oldu.

Öte yandan açıklamada, Afganistan'da görev yapan farklı ülkelerden 61 uçağın son 24 saatte yaklaşık 5 bin 900 kişiyi ülkeden çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.

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