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Dünya

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar, Pakistan ve Özbekistan'a gidecek

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar, Pakistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek.

Dildar Baykan   | 28.06.2020
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar, Pakistan ve Özbekistan'a gidecek

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın bugünden itibaren Katar, Pakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaretler yapacağı kaydedildi. 

Halilzad'ın her 3 ülkede de Afganistan'daki müzakereler hususunda özellikle de şiddetin azaltılması ve esirlerin salıverilmesi noktasında tüm taraflara destek çağrısı yapacağı belirtildi.

Ziyaretlerde Afganistan ekonomisinin yeniden canlandırılması konusunda istişarelerde bulunulacağı ve bölgede barış ve istikrara destek mesajı verileceği ifade edildi.

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