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Dünya

ABD'li yetkililer, İran'la görüşmelerde 'yaptırımlar' konusunda tıkanma olabileceğini düşünüyor

ABD'li Dışişleri yetkilisi, 2017'den bu yana İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerinde ısrarcı olmaları halinde Tahran'la görüşmelerde tıkanma yaşanabileceğini belirtti.

Hakan Çopur   | 10.04.2021
ABD'li yetkililer, İran'la görüşmelerde 'yaptırımlar' konusunda tıkanma olabileceğini düşünüyor

Washington

Viyana'da devam eden İran görüşmeleriyle ilgili telekonferans yoluyla basın mensuplarına açıklamalar yapan bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, gelinen son durumu değerlendirdi.

Viyana'daki görüşmelerde mesafe katedildiğini vurgulayan yetkili, günün sonunda bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti ve görüşmelerin devamının önemli olduğunu söyledi.

Bununla beraber özellikle yaptırımlar konusunda Washington ile Tahran'ın aynı noktada olmadıklarının açık olduğunu ve bu hususun geniş şekilde ele alındığını belirten yetkili, "Eğer İran, 2017'den bu yana uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasında ısrar eder ve yoksa anlaşma olmaz derse o zaman bir çıkmaza doğru gidiyoruz demektir." yorumunu yaptı.

Yetkili, görüşmelerde alınan mesafenin önemli olduğunu fakat yeterli olmadığını dile getirerek, "İlerleme emareleri gördük fakat halen İran'ın anlaşma koşullarına geri dönmek için gerekenleri yapma isteğinin olup olmadığına ilişkin soru işaretleri var." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapmış ve eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2017'den bu yana getirilen tüm yaptırımların İran'la nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu ve istisnasız hepsinin kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin ilk turu salı günü başlamıştı. Söz konusu görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği bildirilmişti.

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