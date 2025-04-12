Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,566.60
BTC/USDT
83,419.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Pabellon Principe Felipe Salonu'nda Valencia ile oynanan yarı final maçının ardından basın toplantısı düzenliyor. Tredyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Dünya

ABD'li yargıç, Filistinli aktivist Halil için sınır dışı edilme talebini uygun buldu

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar verdi.

Mücahit Oktay  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
ABD'li yargıç, Filistinli aktivist Halil için sınır dışı edilme talebini uygun buldu

New York

Comans, New York'ta yaşadığı apartmanda gözaltına alınarak Louisiana'daki bir göçmenlik tesisine götürülen Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halil hakkındaki kararını açıkladı.

Louisiana'da göçmenlik davalarına bakan Yargıç Comans'ın kararı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) Halil'e karşı açtığı sınır dışı davasında ABD hükümeti lehine oldu.

Yargıç, iddianame içeriğinin ICE yetkililerine sınır dışı sürecine devam edilmesi için "yeterli dayanağı sağladığını" belirtti.

Sınır dışı kararı, Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek için kurulan kampın eski baş müzakerecisi olduğu belirtilen Halil'in 8 Mart'ta gözaltına alınarak Louisiana'daki ICE merkezine götürülmesinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçtikten sonra geldi.

Halil'in avukatlarının 23 Nisan'a kadar karara itiraz hakkı bulunuyor.

Öte yandan, Filistinli aktivistin gözaltına alındığı ilk günden bu yana ABD'de birçok sivil toplum örgütü ve eğitim kuruluşuyla birlikte bazı siyasetçiler de hem Halil hem de benzer gerekçelerle gözaltına alınan diğer öğrenciler için destek açıklamalarında bulunurken, hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda, ABD'de anayasanın birinci maddesiyle koruma altına alınan düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için hafta sonu başkent Washington'da gösteriler düzenlenmişti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.

Benzer gerekçelerle gözaltına alınan, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi talebiyle açılan dava 14 Nisan'a ertelenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cevdet Yılmaz'dan trafik kazasında şehit olan polis ve Cumhurbaşkanlığı personeli için taziye mesajı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları tekbirlerle protesto edildi
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
YÖK Başkanı Özvar: Yapay zekanın uluslararası sisteme getirebileceği tehditlere dikkat etmek durumundayız
MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen sanıkların yargılandığı davada karar

Benzer haberler

ABD'li yargıç, Filistinli aktivist Halil için sınır dışı edilme talebini uygun buldu

ABD'li yargıç, Filistinli aktivist Halil için sınır dışı edilme talebini uygun buldu

Trump yönetiminin, Columbia Üniversitesini federal denetime alacağı iddia edildi

ABD'li yargıç, Louisiana'da gözaltında olan Rümeysa Öztürk'ün Vermont'ta yargılanmasına karar verdi

ABD'li Kongre Üyesi Pressley, Rümeysa Öztürk'ün gözaltında 3 kez astım krizi geçirdiğini belirtti

ABD'li Kongre Üyesi Pressley, Rümeysa Öztürk'ün gözaltında 3 kez astım krizi geçirdiğini belirtti
Rapor: Columbia Üniversitesindeki öğrenci eylemleri polis müdahalesi olmadan sonlanabilirdi

Rapor: Columbia Üniversitesindeki öğrenci eylemleri polis müdahalesi olmadan sonlanabilirdi
New York'ta öğrenciler, Filistinli aktivist Halil'e destek için kendilerini üniversite kapısına zincirledi

New York'ta öğrenciler, Filistinli aktivist Halil'e destek için kendilerini üniversite kapısına zincirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet