ABD'li STK'den, UCM'ye "Gazze soykırımına desteği" nedeniyle "Biden yönetimi yetkililerini soruşturma" çağrısı
ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunarak, Gazze soykırımına desteği nedeniyle Biden yönetimi yetkililerinin soruşturulması çağrısı yaptı.
Washington
ABD merkezli DAWN'ın, UCM Başsavcısı Kerim Han'a gönderdiği 172 sayfalık başvuru dilekçesi, Gazze konusunda ABD merkezli bir STK'nin UCM'ye yaptığı ilk başvuru olarak kayıtlara geçti.
DAWN, başvuru dilekçesinde, eski ABD Başkanı Biden, eski Dışişleri Bakanı Blinken ve eski Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de aralarında olduğu birçok Biden yönetimi yetkilisinin, Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçlarına destek vermekten soruşturulması talep edildi.
DAWN tarafından yapılan açıklamada, "Biden yönetimi yetkililerinin İsrail'e 18 milyar dolardan fazla silah yardımı yaparak Gazze'deki soykırıma ve işlenen savaş suçlarına ortaklık ettiği" belirtilerek, UCM'nin bu konuda soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan UCM'ye yaptırım kararının kabul edilemez olduğuna ve bu konuda Trump yönetiminin, Roma Statüsü'nün 70. maddesini ihlal ettiğine dikkat çekildi.
UCM, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhinde tutuklama kararı çıkarmış, ABD yönetimi ise bu karara tepki göstermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.